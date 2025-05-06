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正崴財報／第1季稅後純益1.25億元、季減19.4% EPS為0.27元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

正崴（2392）6日公布第1季稅後純益1.25億元，季減19.4%，年減54.7%，今年第1季每股稅後純益（EPS）為0.27元，去年第4季EPS為0.75元，去年同期EPS為0.83元。法人預估，第1季是正崴營運谷底，隨著越南新廠在3月下旬正式揭幕，今年業績可望逐季增長。

在美國遊戲大客戶撐腰之下，正崴在今年3月下旬啟動位在越南峴港占地達12萬平方米的生產基地，第一期已經順利投產，並與美系遊戲機第一品牌，共同慶祝工廠盛大開業，代表正崴發展歷程中一個重要里程碑。

正崴董事長郭台強之前表示，重要合作夥伴團隊的蒞臨是莫大榮幸，也顯示該客戶對正崴一直以來的重視與信任。他指出，當我們的客戶需要解決方案時，該基地與相關設備重大投資，代表著我們擴展多個地理區域生產的承諾。

正崴表示，新廠包含有遊戲機與其他美系消費電子產品客戶。隨著越南峴港廠加入，可望為正崴今年營運挹注新動能。

正崴之前是在越南胡志明市新順工業區投資設廠，該廠共設有四條加工線，以PCBA（組裝電路板）打板為主，基於成本考量，新廠落腳在有租稅優惠的峴港，主攻遊戲機搖桿和耳機的系統組裝。該公司規劃非兩岸的產能占比，先拉高至15%到20%。

正崴旗下有五大產品部門，分別是零組件占30%、系統產品占42％、能源占16%、通路占12%，去年因為AI運算中心成立，可望成為第五大部門，並在今年陸續貢獻業績。

正崴 越南

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