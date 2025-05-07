華碩AI伺服器 傳捷報

華碩（2357）共同執行長胡書賓昨（6）日指出，集團在AI伺服器的差異化優勢，主要是具備完整的軟硬體研發能力、客製化的彈性，已協助客戶建置近十個中大型的數據中心。他並首度透露，華碩的AI伺服器已導入越南最大的民營通信集團FPT的智慧工廠。

胡書賓強調，華碩在AI伺服器具備從硬體到軟體，甚至到平台服務、整個數據中心的建置，還有維運相關的一條龍能力。

胡書賓透露，透過上述全方位的能力，讓華碩從2011年到現在，協助國內外政府單位、企業等完成近十個中大型的數據中心建置。他舉例，在國內方面，華碩2024年參與台灣最大的超級AI算力中心「Ubilink」，其算力達到45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）。

胡書賓指出，華碩在國外有很多合作夥伴，包含越南非常有名的FPT，華碩的AI伺服器導入其AI智慧工廠；FPT集團為越南最大技術暨IT服務提供商，也是該國最大的民營通訊集團。

華碩今年持續前進台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），胡書賓表示，今年華碩參展仍以AI為主軸，聚焦次世代技術整合及未來發展。

他強調，華碩將為客戶賦能，提供從雲端、地端到邊緣端的完整AI解決方案，涵蓋大型AI伺服器、工業場域的ASUS NUC迷你PC，及辦公環境或日常生活所需的AI PC，甚至到智慧醫療、智慧零售、智慧製造、智慧交通等各個垂直領域的AI軟硬體解決方案。

談到美國關稅議題，胡書賓說，華碩非常緊密地與代工夥伴合作，持續多元化生產基地，雖然這次關稅涉及的國家範圍非常廣，且狀況隨時在變化，但華碩仍將持續多元化生產基地布局腳步。