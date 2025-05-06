鼎元財報／第1季營收重返成長、虧損大幅收斂 每股淨損0.01元

鼎元（2426）6日公布第1季合併財報，受惠需求回溫，單季合併營收6.05億元，季增8.61%、年增9.03%，重拾成長動能。獲利方面亦見改善，歸屬於母公司業主淨損縮小至177.9萬元，相較上季虧損6,311萬元及去年同期淨損1,605萬元，虧損金額均大幅收斂；每股淨損0.01元，顯著優於上季的每股淨損0.21元及去年同期的每股淨損0.05元，營運顯現谷底回升跡象。

展望未來，鼎元表示，公司在產品銷售上除了深耕亞洲市場的基礎外，也將積極向歐美市場拓展，持續擴大市場版圖並提升整體市占率。在醫療與穿戴裝置領域，預期感測元件應用需求將延續快速增長，公司將聚焦北美與東北亞市場，加速市場版圖的拓展。

針對車載保護元件方面，鼎元計畫擴大應用範疇，深化歐洲與東南亞市場的布局以提升市場滲透率。而在工控市場的光源發射端與高壓接收端元件，預期將延續強勁的成長力道，持續為營收帶來穩定貢獻。此外，長波長SWIR技術應用正變得愈加廣泛，尤其是在屏下感測及測距領域，公司將全力提升市場占有率，持續滿足市場需求並強化競爭力。