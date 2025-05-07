帆宣 Q1每股賺4.41元
帆宣（6196）昨（6）日董事會通過今年首季財報，單季合併營收132.61億元，季減11.9%，年減9.3%，為近11季的單季新低；毛利率11.02%，季增0.67個百分點、年增3.95個百分點；稅後純益8.89億元，季增120.4%，年增82.3%，每股純益4.41元。不但雙雙刷新單季獲利新高，也賺贏2024年上半年的8.58億元及4.26元。
帆宣總經理林育業先前在法說會中表示，展望2025年，造成去年美國市場虧損的因素已排除，今年獲利一定會較去年成長。目前帆宣在手訂單維持在逾600億元的高檔，即使今年營收不成長，但獲利將會較去年攀升。
帆宣看好近二年業務大幅成長的CoWoS先進封裝市場，帆宣與TOK東京應化、AIM Teah等公司合作十年，帆宣負責承接業務、機台的製造、維修服務，2024年開始放量出貨。
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