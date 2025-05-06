信錦首季每股賺1.05元創2年低 台幣升值影響待評估

軸承大廠信錦今天公布第1季財報，營收新台幣22.43億元，季減0.5%、年增4.5%；歸屬母公司淨利1.52億元，季減32.7%，也比去年同期衰退37.7%，每股稅後純益1.05元，創下近2年獲利新低。

信錦說明，第1季獲利縮水，主要是去年同期公司有認列一次性模具收入，墊高比較基期；另外去年股市行情好，公司有認列股票評價和收益憑證評價等業外收益，貢獻每股獲利約0.5元，今年少掉這塊業外貢獻。如果以本業來看，今年整體表現與去年同期大致持平。

展望第2季，信錦表示，4月美國宣布對等關稅，隨即豁免90天，確實帶動一波拉貨潮；不過拉貨之後，由於看不清楚後勢，組裝廠客戶現在變得非常保守，採取低庫存策略，信錦第2季整體表現仍待觀察。

至於新台幣升值，信錦表示，公司產品銷售多數是以美元計價，換算回新台幣的營收數字直接就會減少，不過由於信錦多數成本同樣是以美元計價，兩者形成自然避險，一正一負，對公司獲利影響不像外界想像那麼大。

另外信錦表示，5月新台幣急升，公司原本帳上有一些美元存款，可能必須提列評價匯損。信錦強調，這方面還要觀察新台幣接下來的走勢，才能計算匯損金額，加上這幾年進行海外資本擴充，帳上也有一些美元負債，會抵銷掉一部分匯損的衝擊。