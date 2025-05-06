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新唐估車市逐漸回穩 義隆電第2季營收持平

中央社／ 台北6日電

IC設計廠新唐總經理楊欣龍今天表示，部分零件客戶已經回補庫存，車用市場有逐漸回穩情況。義隆電預估，第2季營收將約新台幣30億至32億元，大致與第1季持平。

新唐與義隆電下午分別舉行法人說明會，新唐指出，第1季因電腦相關客戶因應關稅不確定因素提前採購，季營收攀升至83.64億元，季增15%。

隨著產品組合優化，新唐第1季毛利率突破4成關卡，達41.3%，較2024年第4季提升3.2個百分點，稅後淨利2.17億元，每股純益0.52元。

至於車用市場，楊欣龍說，部分零件客戶已經回補庫存，因受關稅等因素影響，車用市場是否恢復最盛時期不確定性高，不過，與去年下半年市況相比已有逐漸回穩情況。

至於遠端伺服器管理晶片（BMC）方面，新唐表示，與客戶合作計畫依進度進行，在雲端及伺服器領域，將致力提供整體解決方案。

觸控晶片廠義隆電第1季營收31.19億元，季增2.7%，毛利率50.1%，較2024年第4季拉升0.5個百分點，只是受到業外損失影響，歸屬母公司淨利5.49億元，季減9%，每股純益1.92元。

義隆電表示，先前客戶因關稅措施有短期拉貨情況，不過近期部分客戶取消訂單。預期第2季營收將較第1季持平，約30億至32億元，毛利率約48%至51%。

新唐 義隆

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