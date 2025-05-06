快訊

黃呂錦茹涉偽造文書遭羈押禁見 國民黨：高院駁回理由令人傻眼

輔大醫院急診室驚傳火警！電腦斷層掃描室冒白煙 消防搶救中

亞幣升值再傳美國施壓？南韓央行行長談匯率：不是我們想改就能改

緯創首季每股賺1.85元！加碼「十大議案」砸471億擴大美、墨、台布局

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）6日召開董事會，通過第1季財報，首季的合併營收達3,464.9億元，單季營業淨利151.5億元、稅前淨利148.1億元，單季的稅後純益為53.31億元，每股純益達新台幣1.85元。此外，緯創也同時公告包括「擴大美國子公司」、「擬砸美金1.11億元取得美國達拉斯Westport廠土地及廠房」、「斥資美金1.2億擴充達拉斯Eagle廠」、以及墨西哥、竹北新廠、內湖新總部等，共十大增資擴廠議案，其中在美國投資的金額預計達新台幣380.78億元、若再加上其餘地區的91.14億元，此次總投資金額高達471.92億元。

根據緯創5月6日董事會後公告以下「十大議案」：

1.增資Wistron InfoComm (USA) Corporation

本公司擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WIUS)美金4.55億元，將董事會所通過之總資本額提升至美金5億元。

2.取得美國達拉斯Westport廠之土地及廠房，以及進行建築物改良                                    

因應AI製造業務發展及策略規劃需要，WIUS擬於不超過美金1.11億元之額度內取得位於美國達拉斯Westport廠之土地及廠房，並擬於美金7,000 萬元之額度內進行建築物改良。

3.擴充美國達拉斯Eagle廠                                                           

WIUS計劃於不超過美金1.2億元之額度內進行美國達拉斯Eagle廠的建築物改良，並於不超過美金4.114億元額度內取得機器設備。該廠為本公司於2025年4月2日董事會決議通過由 WIUS 取得位於美國達拉斯之土地及廠房。

4.SMS Infocomm Corporation於美國達拉斯租用廠房                                                             

為因應未來售後服務以及業務需求，本公司100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation (簡稱WTX)計劃於美國德州達拉斯租用廠房，WTX擬於美金1,288萬元之額度內認列取得不動產使用權資產，租賃期間為2025年至2030年。

5.Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 進行墨西哥華雷斯廠區建築物改良

為因應未來AI伺服器業務需求，本公司100%持股之子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. (簡稱WIMX) 擬於不超過美金1,670萬元之額度內進行位於墨西哥華雷斯之廠區建築物改良。

6.Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 於墨西哥華雷斯承租新廠房

因應未來倉儲與製造所需，WIMX擬於墨西哥華雷斯承租新廠房，租賃期間為2025年至2030年，並擬於美金2,300萬元之額度內認列取得不動產使用權資產。

7.調整緯創新竹廠區投資金額

因應業務發展及策略規劃需要，本公司擬調整產能配置，將部分投資移至新安廠，並擬將建築物改良及取得機器設備之總預算，從新台幣38.96億元提升至39.14億元。

8.增資緯成資產管理股份有限公司

因應本公司內湖新總部之建設，擬對本公司100%持有之子公司緯成資產管理股份有限公司增資新台幣17億元。

9.成立緯創創業投資股份有限公司

本公司為拓展於創投領域之布局，擬於不超過新台幣35億元之額度內成立緯創創業投資股份有限公司。

10.全數處分Formosa Prosonic Industries Berhad持股

本公司擬全數處分所持有Formosa Prosonic Industries Berhad (簡稱FPI)之普通股69,260,000股。

緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

新台幣 美國

延伸閱讀

新台幣升值放緩 台股盤中翻紅重返20500點收復5日線

「小輝達」Astera Labs加速量產 PCIe 6 獲這4台廠助攻

緯創、緯穎 押逾三個月

國泰航空開航香港-達拉斯 每周4班A350型客機營運

相關新聞

緯創首季每股賺1.85元！加碼「十大議案」砸471億擴大美、墨、台布局

代工大廠緯創（3231）6日召開董事會，通過第1季財報，首季的合併營收達3,464.9億元，單季營業淨利151.5億元、...

崇越Q1營收EPS同創歷年同期新高 全年營運戰新高

半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越（5434）今日公布年第1季財報，單季營收達157.6億元、年增32.1%；營業利益...

緯穎帶勁 高盛看3,568元

伺服器代工大廠緯穎（6669）宣布收購美國德州土地與建物後，外資高盛證券出具最新個股報告，指出緯穎今年ASIC伺服器業務...

台達電出貨熱 大摩喊440元

摩根士丹利（大摩）表示，台達電（2308）、光寶科等由於AI伺服器電源持續出貨，及因90天關稅暫緩所帶來的拉貨效應，第2...

鴻準4月營收月增7%

金屬機殼廠鴻準（2354）昨（5）日公告4月營收128.89億元，月增7%，年增290.3%。外界推測鴻準營收維持高檔，...

AES 4月營收月增9% 順達月增7%

電池模組廠AES-KY（6781）、新普、順達4月營收出爐，均繳出優於3月的成績單，AES為13.06億元，攀上31個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。