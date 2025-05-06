緯創首季每股賺1.85元！加碼「十大議案」砸471億擴大美、墨、台布局

代工大廠緯創（3231）6日召開董事會，通過第1季財報，首季的合併營收達3,464.9億元，單季營業淨利151.5億元、稅前淨利148.1億元，單季的稅後純益為53.31億元，每股純益達新台幣1.85元。此外，緯創也同時公告包括「擴大美國子公司」、「擬砸美金1.11億元取得美國達拉斯Westport廠土地及廠房」、「斥資美金1.2億擴充達拉斯Eagle廠」、以及墨西哥、竹北新廠、內湖新總部等，共十大增資擴廠議案，其中在美國投資的金額預計達新台幣380.78億元、若再加上其餘地區的91.14億元，此次總投資金額高達471.92億元。

根據緯創5月6日董事會後公告以下「十大議案」：

1.增資Wistron InfoComm (USA) Corporation

本公司擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WIUS)美金4.55億元，將董事會所通過之總資本額提升至美金5億元。

2.取得美國達拉斯Westport廠之土地及廠房，以及進行建築物改良

因應AI製造業務發展及策略規劃需要，WIUS擬於不超過美金1.11億元之額度內取得位於美國達拉斯Westport廠之土地及廠房，並擬於美金7,000 萬元之額度內進行建築物改良。

3.擴充美國達拉斯Eagle廠

WIUS計劃於不超過美金1.2億元之額度內進行美國達拉斯Eagle廠的建築物改良，並於不超過美金4.114億元額度內取得機器設備。該廠為本公司於2025年4月2日董事會決議通過由 WIUS 取得位於美國達拉斯之土地及廠房。

4.SMS Infocomm Corporation於美國達拉斯租用廠房

為因應未來售後服務以及業務需求，本公司100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation (簡稱WTX)計劃於美國德州達拉斯租用廠房，WTX擬於美金1,288萬元之額度內認列取得不動產使用權資產，租賃期間為2025年至2030年。

5.Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 進行墨西哥華雷斯廠區建築物改良

為因應未來AI伺服器業務需求，本公司100%持股之子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. (簡稱WIMX) 擬於不超過美金1,670萬元之額度內進行位於墨西哥華雷斯之廠區建築物改良。

6.Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 於墨西哥華雷斯承租新廠房

因應未來倉儲與製造所需，WIMX擬於墨西哥華雷斯承租新廠房，租賃期間為2025年至2030年，並擬於美金2,300萬元之額度內認列取得不動產使用權資產。

7.調整緯創新竹廠區投資金額

因應業務發展及策略規劃需要，本公司擬調整產能配置，將部分投資移至新安廠，並擬將建築物改良及取得機器設備之總預算，從新台幣38.96億元提升至39.14億元。

8.增資緯成資產管理股份有限公司

因應本公司內湖新總部之建設，擬對本公司100%持有之子公司緯成資產管理股份有限公司增資新台幣17億元。

9.成立緯創創業投資股份有限公司

本公司為拓展於創投領域之布局，擬於不超過新台幣35億元之額度內成立緯創創業投資股份有限公司。

10.全數處分Formosa Prosonic Industries Berhad持股