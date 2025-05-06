快訊

黃呂錦茹涉偽造文書遭羈押禁見 國民黨：高院駁回理由令人傻眼

輔大醫院急診室驚傳火警！電腦斷層掃描室冒白煙 消防搶救中

亞幣升值再傳美國施壓？南韓央行行長談匯率：不是我們想改就能改

崇越財報／Q1獲利、EPS 雙創同期新高 南向布局拓展營運動能

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體與光電材料整合服務大廠崇越科技（5434）6日公布首季財報，表現亮眼。歸屬母公司純益為9.4億元，季增3%，年增21.2%；每股純益4.91元，季增1.6%，年增19.5%，稅後淨利與每股純益全數改寫同期新高紀錄。

崇越指出，隨先進製程推進，半導體產業持續暢旺，帶動矽晶圓、光阻、石英等關鍵材料需求升溫，加上海外環保工程訂單強勁挹注，涵蓋廢水與回收水處理、製程排水、無塵室與機電等多項廠務工程，使單季營收已連續三季突破150億元。

面對全球供應鏈重組趨勢，崇越積極拓展東南亞布局。除了既有的新加坡、越南與馬來西亞據點外，公司於今年4月完成泰國辦事處設立，搶進日益成熟的泰國PCB產業聚落，深化南向戰略。

崇越並積極參與國際展會拓展海外市場，旗下子公司新加坡崇越將於5月20日至22日首度參展「2025 SEMICON Southeast Asia」，於新加坡金沙會議展覽中心展出涵蓋半導體製造至封測階段的材料、設備與零組件，呈現一站式供應鏈解決方案，擴大國際商機。

展望後市，崇越科技表示，隨著美國、日本與東南亞市場新產能陸續開出，加上客戶新建廠需求增加，公司整合供應與工程服務優勢持續發揮，全年營運動能將進一步攀升。

半導體 東南亞

延伸閱讀

亞昕財報／第1季EPS 1.55元 創近7年同期新高

瑞鼎財報／第1季營收58.3億元 EPS 6.05元

台光電4月營收月減年增 法人看估全年 EPS 上看42元

郭智輝遭爆疑圖利老東家崇越 黃國昌：不適任早該下台

相關新聞

緯創首季每股賺1.85元！加碼「十大議案」砸471億擴大美、墨、台布局

代工大廠緯創（3231）6日召開董事會，通過第1季財報，首季的合併營收達3,464.9億元，單季營業淨利151.5億元、...

崇越Q1營收EPS同創歷年同期新高 全年營運戰新高

半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越（5434）今日公布年第1季財報，單季營收達157.6億元、年增32.1%；營業利益...

緯穎帶勁 高盛看3,568元

伺服器代工大廠緯穎（6669）宣布收購美國德州土地與建物後，外資高盛證券出具最新個股報告，指出緯穎今年ASIC伺服器業務...

台達電出貨熱 大摩喊440元

摩根士丹利（大摩）表示，台達電（2308）、光寶科等由於AI伺服器電源持續出貨，及因90天關稅暫緩所帶來的拉貨效應，第2...

鴻準4月營收月增7%

金屬機殼廠鴻準（2354）昨（5）日公告4月營收128.89億元，月增7%，年增290.3%。外界推測鴻準營收維持高檔，...

AES 4月營收月增9% 順達月增7%

電池模組廠AES-KY（6781）、新普、順達4月營收出爐，均繳出優於3月的成績單，AES為13.06億元，攀上31個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。