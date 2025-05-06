崇越財報／Q1獲利、EPS 雙創同期新高 南向布局拓展營運動能
半導體與光電材料整合服務大廠崇越科技（5434）6日公布首季財報，表現亮眼。歸屬母公司純益為9.4億元，季增3%，年增21.2%；每股純益4.91元，季增1.6%，年增19.5%，稅後淨利與每股純益全數改寫同期新高紀錄。
崇越指出，隨先進製程推進，半導體產業持續暢旺，帶動矽晶圓、光阻、石英等關鍵材料需求升溫，加上海外環保工程訂單強勁挹注，涵蓋廢水與回收水處理、製程排水、無塵室與機電等多項廠務工程，使單季營收已連續三季突破150億元。
面對全球供應鏈重組趨勢，崇越積極拓展東南亞布局。除了既有的新加坡、越南與馬來西亞據點外，公司於今年4月完成泰國辦事處設立，搶進日益成熟的泰國PCB產業聚落，深化南向戰略。
崇越並積極參與國際展會拓展海外市場，旗下子公司新加坡崇越將於5月20日至22日首度參展「2025 SEMICON Southeast Asia」，於新加坡金沙會議展覽中心展出涵蓋半導體製造至封測階段的材料、設備與零組件，呈現一站式供應鏈解決方案，擴大國際商機。
展望後市，崇越科技表示，隨著美國、日本與東南亞市場新產能陸續開出，加上客戶新建廠需求增加，公司整合供應與工程服務優勢持續發揮，全年營運動能將進一步攀升。
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