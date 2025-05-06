臻鼎營收／4月創同期新高 持續強化全球布局營運韌性

PCB龍頭廠臻鼎-KY（4958）於6日公布2025年4月合併營收為新台幣135.89億元，年增22.90%，創下歷年同期新高；累計1至4月營收達新台幣536.71億元，年增23.19%，亦創同期新高，展現公司在總體環境不確定性加劇之下，依然保持穩健成長的強勁實力。

臻鼎表示，四月營收保持強勁年增，在四大產品應用中，以IC載板成長最高，年增近五成，其次為電腦消費及行動通訊，兩者均實現逾兩成年增。面對全球政經局勢變動與匯率波動對供應鏈帶來挑戰，臻鼎將持續強化全球布局與營運韌性， 在IC載板、邊緣AI、AI伺服器、光通訊等關鍵應用領域，續創造高於產業平均的成長，目標今年全年營收續創新高。