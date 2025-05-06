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富世達財報／第1季每股賺5.2元 衝刺 AI、折疊機市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

軸承大廠富世達（6805）6日公告上季財報，今年首季每股純益5.2元，較去年第4季6.02元衰退，但較去年同期每股純益3.27元成長，業績表現持穩。

富世達核心產品線包含表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸以及雙旋鷹翼鉸鏈等；目前在全球累積已取得463項專利，其中發明專利達到196項，而申請中的專利則有155項，藉此建立高度技術的專利壁壘，也是台廠少數真正具有量產手機轉軸零組件的業者。

隨著折疊機市場滲透率持續擴大，加上新機不斷推陳出新，致使手機軸承需求日益旺盛，帶動富世達業績點火向上。法人認為，雖然目前折疊機佔整體智慧手機仍偏低，但成長速度相當驚人，而折疊機中的可折式面板與軸承為主要零組件，約佔整體成本三至四成，估計折疊機市場崛起後，富世達將受惠最深。

除折疊機外，富世達也跟著母公司奇鋐布局AI伺服器水冷商機，日前已成功獲得ODM客戶驗證，今年起將開始量產供貨，打破過往快接頭由歐美大廠寡占的局面，並成為台灣AI水冷國家隊急先鋒。

富世達 智慧手機 每股純益

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