朋億財報／首季稅後純益2.32億元 EPS 2.99元

朋億*（6613）董事會6日通過今年首季財報，單季合併營收21.49億元，季減28.8%，年減4.3%。毛利率28.14%，分別季減3.43及年增4.02個百分點。稅後純益2.32億元，季減46.1%，年減4.8%；每股稅後純益2.99元。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億*指出，第1季營運表現受到中國大陸地區業務影響，旗下蘇州冠禮子公司持股下降至86.59％，加上股本因可轉換公司債轉換普通股增加，損及獲利表現。但仍憑藉深耕中國大陸市場多年的經驗及在地化服務優勢，穩固與當地主要半導體客戶的合作關係。

展望未來營運，朋億*將深化中國大陸、台灣及東南亞區域業務接單布局，整合集團資源搶灘日本業務合作契機等。因應未來業務擴張所需，朋億*同步擴增公司專業人力團隊，強化原料供應鏈採購管理，及加大研發投入力道，進行現有設備改良與新技術開發等，以提升整體技術服務深度與品質水準，創造公司有利市場競爭力。

朋億今天股價小漲0.5元，成交269張，收172.5元。