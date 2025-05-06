南亞科4月營收攻上31億元寫10個月新高 月增13.3%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛預告DRAM價格本季回升成真，三大原廠紛紛調漲DRAM報價。圖／聯合報系資料照片
南亞科總經理李培瑛預告DRAM價格本季回升成真，三大原廠紛紛調漲DRAM報價。圖／聯合報系資料照片

受惠備貨需求升溫及DRAM價格彈升，南亞科技(2408)4月合併營收攻上31億元達31.19億元，月增13.3%，為十個月來高點，但仍比去年同期減少2.7%；累計合併營收為新台幣103.07億元，較去年同期減少18.9%。

繼美光通知客戶4月1日調漲記憶體報價外，韓系DRAM大廠三星和SK海力士也都跟進調漲DRAM報價，記憶體模組廠表示，三星前二周已通知客戶調漲主流工業用DDR5 DRAM報價二成。

通路商透露，SK海力士也拉升消費性DRAM顆粒價格，漲幅約12％。

稍早南亞科總經理李培瑛已預告DRAM產業已在第1季落底，預料DRAM價格本季反彈，主因包括中國等區域刺激方案，已帶動DRAM需求、主要大廠也傳出停產DDR4及DDR3 DRAM的規畫、大陸記憶體廠現階段仍專注手機用的低功耗DDR4產品、主要DRAM大廠仍傾注大部分資源擴增HBM產能及市場DRAM庫存逐步回復健康。

DRAM SK海力士

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