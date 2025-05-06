安馳Q1稅後純益1.35億元創單季新高 每股純益2.02元

工控電子晶片代理商安馳（3528）今日公告2025年第1季財報，單季稅後純益為1.35億元，年增143.57％，每股純益2.02元，創單季新高。

安馳表示，受惠於AI技術應用快速擴展，帶動半導體測試、工業自動化及5G通訊等相關市場需求穩定，加上美國實施對等關稅政策促使部分客戶提前備貨，進一步推升AMD、ADI、Qorvo等代理線出貨量穩健成長，使第一季營收年增近4成。

各代理線方面，AMD代理線於ATE自動測試、工業自動化測試及工具機領域訂單需求強勁，軍工與5G通訊相關訂單出貨穩定；ADI代理線則在ATE自動化測試及泛通訊相關應用市場需求暢旺，出貨量持續穩定成長；Qorvo代理線亦受惠軍工、United SiC產品訂單顯著增加，推動安馳第一季營收表現。

安馳第1季平均毛利率14％，維持與去年同期相當的水準。公司近年持續提高AMD及ADI高階整合方案比重，並拓展利基型應用領域的代理產品線，開發新應用領域，強化各產品線整合綜效；隨著AI應用普及，與CoWoS先進封裝技術的發展，記憶體、伺服器與高速運算等產業加速進入新一代產品周期，產品世代交替帶動安馳代理產品組合優化，並提升整體獲利能力，進一步推升稅後淨利年增143.57％達1.35億元，每股稅後盈餘（EPS）2.02元。

安馳表示，AI仍將是驅動產業長期發展的核心趨勢。公司將持續深耕AI伺服器、CoWoS先進封裝、半導體設備與材料、無人機、車用電子及儲能等高潛力應用市場，並積極布局ATE測試、5G通訊與水冷式散熱系統等領域，進一步提升產品線綜效與競爭力。

針對美國對等關稅政策可能對半導體測試設備、工業及消費性產品出貨帶來的潛在影響，安馳將持續密切關注國際政策動向，與客戶保持緊密溝通，靈活調整出貨排程，以穩健應對市場變動，確保營運穩定成長。