崇越Q1營收EPS同創歷年同期新高 全年營運戰新高
半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越（5434）今日公布年第1季財報，單季營收達157.6億元、年增32.1%；營業利益為11.4億元，相較去年第4季9.6億元成長18.4%，年增率大幅成長近三成；每股純益（EPS）4.91元，年增19.5%，季營收與每股純益雙雙寫下同期新高；歸屬母公司純益也同創新猷，達9.4億元，年增21.2%。
受惠先進製程，半導體產業暢旺，推升矽晶圓、光阻、石英等關鍵半導體材料需求，再加上海外環保工程訂單熱絡，承接多項廢水、回收水、製程排水系統、無塵室及機電等廠務工程，崇越單季營收已連續三季突破150億元大關。
觀察近幾年電子廠、半導體廠紛紛轉向東南亞設廠，成為重要的生產聚落，其中泰國逐漸成為東南亞最重要的印刷電路板（PCB）產業聚落。除新加坡、越南、馬來西亞據點外，崇越科技也於4月初完成注資，設置泰國辦事處，加速南向布局。
除配合海外客戶新建廠提供相關材料及建廠服務，崇越旗下子公司「新加坡崇越」今年首度參展2025 SEMICON SEA，5月20日至22日將於新加坡金沙會議展覽中心，展示從半導體前端製造至後段封測的關鍵材料、零組件與設備，打造完整供應鏈，持續拓展國際商機。
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