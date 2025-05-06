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瑞鼎財報／第1季營收58.3億元 EPS 6.05元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC廠瑞鼎（3592）於6日公布首季財報，每股純益為6.05元。該公司預期第2季大尺寸驅動IC的IT應用需求量仍可維持小幅成長，電視應用需求量則受短期調控而減少；中小尺寸的AMOLED驅動IC方面，智慧型手機應用出貨動能保持穩健，而穿戴裝置因高階應用擴增可望持續成長，車載工控驅動IC應用則維持平穩。

瑞鼎第1季合併營收為58.3億元，季增2.4％，年減3.5％，毛利率為29.5％，稅後淨利4.6億元，季增9.8%，年減16.9%，每股純益為6.05元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第1季營收小幅季增，主要是受惠於大尺寸驅動IC與AMOLED 驅動IC貢獻。

展望第2季，美國新一輪關稅政策仍不確定，主要廠商視存貨狀況，採取不同對應策略，部分選擇提前拉貨，同時也有廠商靜觀其變。再者，中國補貼政策的效果逐漸不明顯，因此預期整體需求變動不大，長期仍要持續觀察其對供應鏈與市場的實際影響。

瑞鼎並提到，本季的匯率波動加劇，也可能對營運表現造成影響。

每股純益 營收 瑞鼎

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