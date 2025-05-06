帆宣財報／獲利回神 首季EPS 4.41元創單季新高
帆宣（6196）董事會6日通過今年首季財報，單季合併營收132.61億元，季減11.9%，年減9.3%。毛利率11.02%，分別季增0.67及年增3.95個百分點。稅後純益8.89億元，季增120.4%，年增82.3%；每股稅後純益4.41元。不但刷新單季獲利新高，也一舉賺贏去（2024）年上半年的8.58億元、EPS 4.26元。
帆宣去年合併營收606.75億元，年增7.8%，寫史上新高。毛利率8.7%，年減0.62個百分點。稅後純益18億元，年減16.7%；每股稅後純益8.94元。董事會擬配發6元現金股利，配息率為67.1%。帆宣將於5月28日舉行股東常會，承認配息案，並全面改選董事。
帆宣6日股價逆勢小漲0.5元，成交量415張，收161.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言