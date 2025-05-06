帆宣財報／獲利回神 首季EPS 4.41元創單季新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

帆宣（6196）董事會6日通過今年首季財報，單季合併營收132.61億元，季減11.9%，年減9.3%。毛利率11.02%，分別季增0.67及年增3.95個百分點。稅後純益8.89億元，季增120.4%，年增82.3%；每股稅後純益4.41元。不但刷新單季獲利新高，也一舉賺贏去（2024）年上半年的8.58億元、EPS 4.26元。

帆宣去年合併營收606.75億元，年增7.8%，寫史上新高。毛利率8.7%，年減0.62個百分點。稅後純益18億元，年減16.7%；每股稅後純益8.94元。董事會擬配發6元現金股利，配息率為67.1%。帆宣將於5月28日舉行股東常會，承認配息案，並全面改選董事。

帆宣6日股價逆勢小漲0.5元，成交量415張，收161.5元。

帆宣 配息

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