致新法說會／新台幣急升 董座吳錦川：希望今年美元營收持續增長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠致新（8081）於6日召開法說會，展望本季營運，該公司董事長吳錦川坦言，必須視美國關稅政策的定案內容而定。在近期新台幣急速升值的情況下，仍希望今年該公司以美元計算的營收表現持續增長。

致新近日已先公布首季財報，合併營收為21.57億元，季增9.1％、年增11.2％，毛利率為41％，歸屬母公司業主淨利為4.12億元，季增9.6％、年增9.1％，單季每股純益為4.81元。

致新今日在法說會中沒有釋出第2季營收預測區間，吳錦川表示，業界第1季營運大多優於傳統季節性表現，可以合理推測客戶端有預先拉貨，但比例應不高，第2季的狀況則仍不明朗。

關於新台幣近期急速升值議題，吳錦川說，目前該公司以自然避險為主，而第2季匯率波動可能造成的損益，仍要視6月底的匯率而定。

針對美國關稅政策造成的影響，吳錦川則提到，因為還不知道各地被課徵關稅的最終稅率，以及差距有多大，目前客戶給的訂單展望並沒有變動，致新也繼續正常投片。後續對電子業最有利的情況應是墨西哥稅率得以最低，因為下游如電視等客戶基本上都已在墨西哥擁有組裝產能。

新台幣 營收 致新

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