智易4月營收44.77億元 創同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

智易科技（3596）4月份自結營收為44.77億元，月增0.6%，較去年同期增加10.4%，創歷史同期新高，累計前4月營收171.8億元，較去年同期增加3.5%，續創歷史同期新高。

近期因應美國關稅政策，不少廠商反應客戶有提前拉貨現象，智易表示，目前均按照客戶原本規劃的時間出貨，沒有提前拉貨狀況。

日前智易觀察，各大廠商陸續推出以WiFi 7為標準配備的終端產品，加上AI帶起高速傳輸需求將帶動WiFi 7升級需求，2025年將是WiFi 7元年，已經攜手客戶開發多項產品，可望開始看到成效。

市場也盛傳智易拿下，德國電信新標案訂單，可望推升2025年有較大成長。

智易表示，智易掌握關鍵技術，並持續搶進新客戶，電信商客戶庫存水位處於健康狀況，也推出新規格，固網寬頻、智慧家庭及行動通訊都可望受惠WiFi 7升級帶來效益。

WiFi 營收

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