玖鼎電力3月自結稅後淨利800萬元、年減58.68% 每股純益0.20元
玖鼎電力（4588）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，6日應主管機關要求公告最新自結數，3月自結稅前淨利1,000萬元，年減58.69%；稅後淨利8百萬元，年減58.68%。單月每股純益為0.20元，年減57.45%。
玖鼎電力為電力監控設備廠，積極布局智慧電表市場。日前再獲台電「低壓智慧型電表」新訂單，合約金額約19.17億元，預計於2年內（2027年中前）陸續交貨，加上既有訂單，有助穩固未來數年營運基礎。
展望未來，玖鼎電力除滿足台電智慧電表建置需求外，亦同步加強海外市場布局，爭取國外訂單。為因應國內外市場增長，已啟用新竹香山新廠，預計今年智慧電表月產能將倍增至8萬具，支持業務擴展。
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