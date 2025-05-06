浪凡財報／首季每股賺1.06元 已超越去年全年獲利水準

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

數位雲端業者浪凡網路科技（6165）於5月6日召開董事會，通過2025年第一季合併財務報告。根據財報資料顯示，浪凡Q1合併營收達7.95億元、營業毛利2.24億元、稅後淨利歸屬母公司權益達8,182萬元，年增幅高達575.86%；每股盈餘（EPS）達1.06元，已超越2024全年1.04元水準，創下單季歷史新高紀錄，營運動能強勁。

營運三率三升 獲利能力明顯優化

根據公告財報，浪凡今年Q1合併營收為新台幣7.95億元，年增10.82%；營業毛利2.24億元，年增38.91%；稅後淨利8,182萬元，明顯高於去年同期1,207萬元。整體獲利能力顯著提升，反映集團持續強化平台經濟核心競爭力，並成功透過內容分潤制度優化、AI互動技術應用，提升創作者與用戶活躍度。此外，醫美服務與高端二手車業務亦於第一季展現效益，成為拉升毛利結構與淨利貢獻的關鍵動能，搭配數據導向經營策略，強化集團營收來源多元性。

法人指出，浪凡已於上月納入「富邦台灣中小型A級動能50指數」（00733），不僅通過獲利能力與流動性雙重檢驗，也反映市場對其未來營運續航力的高度期待。

針對上季表現，浪凡董事長王冠中表示，浪凡在2025年第一季所交出的成績，來自於團隊對創新商業模式的堅持。我們不只經營平台，更打造能讓創作者、服務者與消費者共同成長的互動生態。從直播內容到高端醫美、消費型奢侈品，浪凡正跨越虛實，建立下一代平台型品牌。

他強調，未來將加速推動AI驅動的互動娛樂技術、拓展醫美品牌據點，並強化用戶端數據資本的商業變現能力，公司會持續強化股東報酬基礎，以可預期、可擴張、可信任的營運節奏，迎接更多挑戰與機會。

浪凡 營收

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