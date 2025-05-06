聯強財報／首季稅後淨利18億元、年減17% 每股盈餘1.1元

聯強（2347）公布2025年第1季財報，合併營收914億元，年減12%，稅後淨利18億元，年減17%，每股盈餘1.10元。董事會日前通過2024年度股利政策，決議每股配發現金股利4.0元，配息率達72%，以昨日收盤價計算，殖利率達5.6%。

聯強第1季營收下滑，主要受到半導體業務高基期的影響。去年受惠客戶積極補貨，半導體業務大幅成長52%，達近500億元的歷史新高；今年則因市場需求回歸常態，營收年減27%，但仍為歷年同期中除去年外的新高。商用加值業務受惠企業持續推動數位轉型及強化資訊基礎建設投資，保持穩健成長，年增9%，創下歷年同期次高。資訊消費與通訊業務，則因市場氛圍不佳及消費者信心低迷影響，第1季小幅年減3%與2%。

在獲利部分，受惠商用加值業務比重提高，第1季毛利率提升11個基點，來到4.37%，但因整體營收下滑，毛利額仍年減4.3億元或10%，來到40億元。營業費用與去年約略持平，營業淨利19億元，年減4.5億元或19%。在投資收益部份，第1季成長20%，主要來自轉投資公司於泰國、越南以及印度、中東、非洲等市場的良好表現。

此外，因庫存水位降低，第1季淨投入營運資金較前一季減少132億元，淨利息支出大幅年減25%。第1季稅前淨利24億元，年減3.2億元或12%。稅後淨利18億元，年減3.7億元或17%，每股盈餘1.10元。

展望第2季，面對全球市場的變動與挑戰，聯強將繼續專注於擴展高附加價值的商用加值業務，同時積極應對半導體業務的波動。聯強將持續推動數位轉型與提升營運績效，致力擴大MSP服務，優化產業供應鏈運作效率，為客戶創造更大的價值。