信錦財報／第1季EPS 1.05元 持續拓展新客戶布局
樞紐（鉸鏈）及機構件大廠信錦（1582）於6日召開董事會，公告2025年第1季度財務報告。受惠於今樞紐/底座機構及精密機構組件等相關產品線出貨增加，加上新客戶貢獻挹注，信錦第1季合併營業收入為22.43億元，年增4.5%，歸屬於母公司稅後淨利為1.52億元，單季每股純益（EPS）為1.05元。
信錦指出，由於政治風險上升與關稅政策帶來的高度不確定性挑戰，信錦企業將圍繞彈性的生產資源配置，積極配合客戶與供應鏈動態調整，以深化合作關係及維持產業供給。展望未來，公司將持續擴大產品的滲透率，拓展新客戶布局，提升研發創新能力，進一步強化在樞紐（鉸鏈）與機構件領域的產業主導地位，把重點放在新應用領域的開發，以靈活應對市場變化、滿足客戶多元需求，邁向大象的持續增長目標。
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