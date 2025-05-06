志聖營收／4月4.77億元優於去年同期 擴大產學合作

志聖（2467）6日公布 2025 年 4 月自結合併營業收入為 4.77 億元，較上月減少5.27%，較去年同期增加 11.93%。

志聖工業統計2025 年 1 至 4 月，累計自結合併營業收入 17.86 億元，較去年同期累計合併營業收入增加 18.59%。

志聖日前也再度攜手明志科大產學合作，當天由志聖總座梁又文帶隊前往簽約。依據說明，志聖提供公費生名額，讓學生大三實習結束後，大四返校可獲得志聖公司提供學雜費全額補助及每月10000元的生活津貼。

梁又文現場並分享「西部黃金廊道鑽石鏈」，重申台灣半導體產業鏈發展，以及志聖集團如何獲得半導體龍頭廠商的重視以及開拓半導體市場的心路歷程。

梁又文先前曾於2023年簽約合作時指出，公司在林口設有工廠，與明志科大實習合作已經10幾年了，有多位幹部都是從明志科大畢業的，產業升級需要大量人才，因此願意進一步深化雙方的合作關係，一方面想藉由這次公費生實習合作計畫，提供實習表現優秀的學生學雜費補助及獎學金，用以培育人才，另一方面想多瞭解學校研發量能，也希望能擴大產學合作的機會。