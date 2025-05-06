宏達電營收／4月1.57億元 月減56%

XR裝置大廠宏達電（2498）6日公告4月營收1.57億元，月減56.9%、年減9.4%，業績表現黯淡；累計今年前四月營收8.65億元，年增12.6%。

宏達電日前已宣布與美國電信龍頭AT&T、高齡沉浸式健康照護領先品牌Mynd Immersive，以及全美最大的沉浸式復健服務巨頭選擇康復，於美國推進規模最大的沉浸式XR高齡沉浸式健康照護治療計劃。該合作於2025年第一季成功將MyndXR℠沉浸治療式平台與VIVE XR Elite裝置導入超過150間高齡照護機構與社區，擴大全美數位健康照護布局，預計將有超過45000名長者直接受惠。

據悉，此畫方案融合虛擬實境、平行實境與現實混合技術，跨越臨床指向設計，廣泛檢視物理治療、功能訓練與語言治療等多元復原結合，不僅提升治療成效，也促進長者參與感與生活道德。HTC表示，面對全球高齡化挑戰，此一合作試辦科技如何轉化為具體照顧成果，體現了HTC結合科技與人文、造福人類的核心理念。

此外，宏達電宣布專注結合文化藝術與創新科技的VIVE Arts宣布，涉及巴黎國家歌劇院與法國虛擬現實創作夥伴BackLight，共同推出全新沉浸式多人體驗《魔幻歌劇院》（La Magie Opéra），慶祝法國最具歷史與聲望的歌劇與芭蕾舞堂殿─巴黎歌劇院加尼葉宮（Palais）落成150周年卡尼爾。展覽將於2025年5月7日起至8月31日，在加尼葉宮內的歌劇圖書館暨博物館對外展出。

宏達電指出，此次合作不僅象徵HTC在頂尖文化場域的技術應用再度拓展，更深化了其XR生態系在國際文化機構中的合作布局。該體驗融合HTC多人沉浸式定位技術與世界級劇場場景，促使觀眾穿梭於經典歌劇場景中，沉浸沉浸欣賞多首相對的詠嘆調。《魔幻歌劇院》是VIVE Arts繼《凡爾賽：太陽王的失落花園》後，進軍歐洲文化鎮的重要計畫畫；年底亦將聚焦於巴黎愛樂廳推出音樂沉浸式體驗《玩火》（玩火內容）。

HTC長期致力XR科技與文化融合，VIVE Arts亦成為全球文化機構的重要合作夥伴，曾與威尼斯雙年展、倫敦大英博物館、法國羅浮宮、泰特現代美術館等頂級機構合作，讓與歷史沉浸式藝術得以保存並重新演繹，亦表演XR技術跨足旅遊、教育、文化娛樂等高附加價值潛力