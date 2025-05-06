快訊

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

穎崴營收／4月6.57億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中攝影
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中攝影

穎崴科技（6515）6日公告2025年4月份自結營收，單月合併營收達6.57億元，較上月減少8.93%，較去年同期增加39.93%；累計2025年前四月合併營收為29.55億元，較去年同期增加91.51%。

AI、HPC應用穩定且高需求推動下，帶動先進封裝及測試業務相關產品需求，4月營收為歷年同期新高。

隨著美國財報周進入尾聲，科技大廠釋出展望，確立CSP業者在AI、HPC、ASIC部分的算力需求與基礎設施投入未減，同時部分高階車用已現復甦訊號。展望未來，公司看好AI、ASIC的算力成長趨勢，以及部分車用平台復甦，惟近期因關稅政策及其對總體經濟可能帶來的不確定性，將密切觀察整體經濟數據及消費需求情況，對市場看法審慎正向。

根據晶圓代工最新技術論壇指出，AI加速導入到各項應用及平台，將逐漸普及到人類生活，從資料中心、AI PC、AI手機、AI XR/AR、自駕計程車、人形機器人等出貨量將持續推動半導體成長，預估到2030年全球AI相關半導體銷售超過1兆美元，穎崴AI、HPC相關產品線，將同步受惠，對於客戶從後段（FT）的功能性測試、動態老化測試（Functional Burn-in）以及系統級測試（SLT）等需求，都可以提供最完整及彈性的客製化服務。

面對大環境變動，穎崴提到，公司業務拓展腳步不停歇，美國分公司業務團隊將於本月12日到14日參加VOICE開發者大會，此為半導體測試設備大廠愛德萬年度盛會（Advantest），穎崴連十一年參與盛會，此次大會內容包括人工智慧、5G毫米波、車用/電源/類比與混合訊號、高頻訊號、工廠自動化、軟硬體整合及測試方法論等七大主題，穎崴與會同時，亦將展出次世代測試介面客製化解決方案。

AI 營收 穎崴

延伸閱讀

創新服務5/8每股220元登興櫃 布局先進封裝模組

台光電4月營收月減年增 法人看估全年 EPS 上看42元

緯穎帶勁 高盛看3,568元

世芯進擊 擴大北美布局

相關新聞

緯穎帶勁 高盛看3,568元

伺服器代工大廠緯穎（6669）宣布收購美國德州土地與建物後，外資高盛證券出具最新個股報告，指出緯穎今年ASIC伺服器業務...

台達電出貨熱 大摩喊440元

摩根士丹利（大摩）表示，台達電（2308）、光寶科等由於AI伺服器電源持續出貨，及因90天關稅暫緩所帶來的拉貨效應，第2...

鴻準4月營收月增7%

金屬機殼廠鴻準（2354）昨（5）日公告4月營收128.89億元，月增7%，年增290.3%。外界推測鴻準營收維持高檔，...

AES 4月營收月增9% 順達月增7%

電池模組廠AES-KY（6781）、新普、順達4月營收出爐，均繳出優於3月的成績單，AES為13.06億元，攀上31個月...

世芯進擊 擴大北美布局

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）將於5月29日舉行股東常會，董事長關建英在最新出爐的營業報告書提到，...

矽格Q1每股賺1.57元

IC封測廠矽格（6257）昨（5）日公告，因應美國關稅政策帶來的客戶新需求，董事會決議調高今年資本支出，由原訂19.97...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。