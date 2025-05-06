臻鼎營收／4月創同期新高 IC載板領漲、年增近五成

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）6日公布4月合併營收135.89億元，月減5.7%，年增22.9%，為歷年最旺的4月；前四月合併營收536.71億元，年增23.2%，為同期最佳。

臻鼎表示，4月以IC載板業務表現最為突出，年增幅度接近五成，顯示高階運算與先進封裝需求帶動明顯。電腦消費與行動通訊兩大產品線也分別達成超過兩成的年成長率，顯示終端應用回溫動能延續。

針對未來展望，臻鼎指出，將持續強化全球布局及營運韌性，並鎖定IC載板、邊緣AI、AI伺服器、光通訊等關鍵應用領域，力拚2025全年營收再創新高，持續維持高於產業平均的成長表現。

根據市調機構Prismark統計，臻鼎自2017年至2024年，已連續八年蟬聯全球最大PCB製造商，產品廣泛應用於電腦資訊、消費性電子、通訊網路、車用電子、高速運算與光通訊等多元領域，為客戶提供一站式全方位解決方案。