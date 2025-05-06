快訊

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

群電首季每股賺1.01元 看第2季急單效應動能回溫

中央社／ 台北6日電

群電今天公布第1季財報，營收新台幣84.42億元，季減14.5%，年增4.9%；歸屬母公司淨利4.03億元，季減53.2%，比去年同期縮水40.8%，每股稅後純益1.01元，創下近5年新低。

展望後市，群電看好對等關稅寬限期的急單效應，第2季營運動能將明顯回溫。

群電也公布4月營收29.91億元，月減1.58%，年增14.69%；前4月累計營收114.33億元，年增7.31%。

群電主管說明第1季營運表現，受到輝達（NVIDIA）RTX50系列晶片缺貨影響，高階電競筆電電源產品出貨遞延，致使產品組合未達原先預期，加上業外表現受短期金融市場動盪影響呈現虧損，造成第1季獲利未如預期理想。

不過群電強調，短期影響獲利的不利因素多集中在首季，目前負面影響已趨緩，看好第2季營收及獲利表現可望顯著回溫。

群電主管指出，由於美國對等關稅90天寬限期，部分客戶輸美急單需求湧現，加上高階電競筆電、伺服器、以及衛星等新電源產品出貨在即，公司營運有望揮別第1季的谷底。

同時，群電智慧低碳解決方案有40億元以上的專案在手，第2季相關營收認列將比第1季成長3至4成。整體而言，群電樂觀看待第2季營收有機會逐月往上，且在多項高值產品帶動下，營收有望挑戰雙位數季增，產品組合也較第1季明顯優化，有助獲利表現。

營收 群電

延伸閱讀

只聞樓梯響？美中關稅談判自認占上風 外媒點僵局關鍵：恐持續更久

世界法說會／董座方略：半導體關稅待觀察 232條款台廠無負面影響

智邦營收／4月177億元再創新高 股價回到關稅股災前

川普擬課外國電影100%關稅 白宮：未做最後決定

相關新聞

緯穎帶勁 高盛看3,568元

伺服器代工大廠緯穎（6669）宣布收購美國德州土地與建物後，外資高盛證券出具最新個股報告，指出緯穎今年ASIC伺服器業務...

台達電出貨熱 大摩喊440元

摩根士丹利（大摩）表示，台達電（2308）、光寶科等由於AI伺服器電源持續出貨，及因90天關稅暫緩所帶來的拉貨效應，第2...

鴻準4月營收月增7%

金屬機殼廠鴻準（2354）昨（5）日公告4月營收128.89億元，月增7%，年增290.3%。外界推測鴻準營收維持高檔，...

AES 4月營收月增9% 順達月增7%

電池模組廠AES-KY（6781）、新普、順達4月營收出爐，均繳出優於3月的成績單，AES為13.06億元，攀上31個月...

世芯進擊 擴大北美布局

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）將於5月29日舉行股東常會，董事長關建英在最新出爐的營業報告書提到，...

矽格Q1每股賺1.57元

IC封測廠矽格（6257）昨（5）日公告，因應美國關稅政策帶來的客戶新需求，董事會決議調高今年資本支出，由原訂19.97...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。