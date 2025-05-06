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訊連營收／4月2.14億元、月增18.95% 創逾八年來新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

訊連（5203）6日公告4月合併營收2.14億元，受惠生成式AI推升Create B2C需求熱轉，營收月增18.95%，年增22.22%，創2016年12月以來、近8年5個月來新高；前五個月累計營收6.67億元，年增17.73%。

訊連第1季三大產品線營收均持續成長，包括Create B2C、新事業兩大產品線占比持續增加、已達到78.9%。

訊連董事長黃肇雄樂看今年營運成長動能，他日前在法說會上表示，隨著生成式AI持續整合進產品線，從目前布局來看，接下來三年成長沒有問題，將持續受惠AI大趨勢帶來的商機。

人臉辨識業務方面，訊連持續攜手系統整合商與影像管理系統公司，拓展國際市場，也在台灣市場導入汽車租賃公司、商業銀行等客戶應用。

AI 營收 訊連

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