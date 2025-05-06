致新：若墨西哥關稅稅率最低 對電子業最有利
電源管理晶片廠致新董事長吳錦川今天表示，美國對各國關稅的稅率尚未確定，客戶目前並沒有特別的反應，若墨西哥稅率最低，對於電子產業將最有利。
致新下午召開法人說明會，吳錦川說，觀察第1季業績比傳統季節性水準好，判斷客戶有因應美國關稅措施預先備貨情況，不過比重不高。
吳錦川表示，美國對各國關稅的稅率尚未確定，客戶無法制定應對策略，目前並沒有特別的反應，致新也持續下單投片。
他說，一旦關稅稅率確定，供應鏈自然會制定應對策略，產能將移往稅率較低的國家。由於電視等廠商在2010年即陸續前往墨西哥進行組裝布局，若墨西哥關稅稅率低，將對電子產業最有利。
吳錦川表示，目前變數多，不僅美國關稅對於終端消費影響情況如何難以預料，新台幣兌美元匯率急升也會有業外匯兌損失風險。
致新第1季營收新台幣21.58億元，季增9.17%，毛利率41%，較2024年第4季拉升4個百分點，歸屬母公司淨利4.12億元，季增9.63%，每股純益4.81元。
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