聯茂營收／首季獲利季增54%年增119.3% EPS為0.93元

銅箔基板領導大廠聯茂（6213）6日公告2025年第1季營運成果，第1季合併營收達新台幣75.8 億元，季減1.1%，但年增23.2%；毛利率為14.2%，季增0.9個百分點，年增1.5個百分點；歸屬母公司淨利為3.4億元，季增54.0%，年增119.3%，EPS為0.93元。

聯茂表示，第1季營收季對季雖微幅下滑，但受惠AI伺服器出貨動能挹注以及產能利用率提升，第1季毛利率和淨利率皆明顯成長。

展望未來，AI伺服器持續擴大市場對高階銅箔基板(CCL)之需求，各大美系和中系CSP也已表明針對2025年AI資料中心之資本支出將持續擴增，聯茂M6、M7、M8等級之高速材料已放量於多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶；此外，AI推理與邊緣AI發展加速，帶動各類邊緣運算如AI PC等材料升級與板層數增加；未來無論需求來自於AI或高階non-AI伺服器，以及相關之Edge-AI應用(i.e. AI PC, etc.)，聯茂皆持續全面受惠AI所帶來的廣大雲端資料中心和邊緣運算應用長期升級和需求的成長趨勢，公司預期2025年營運表現將更勝於2024年。

地緣政治影響下，因應客戶在高階電子材料上的需求以及全球供應鏈的變化，聯茂泰國廠擴建也將於今年上半年開始量產，為公司長期成長步調提早奠定基礎。