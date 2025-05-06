義隆法說會／首季 EPS 1.92元 毛利率站上近14季高點

IC設計廠義隆（2458）於6日舉行法說會，公布首季每股純益為1.92元。展望本季，該公司表示，預期營收將落在30億至32億元之間，與上季相比約是小幅增減局面。

義隆首季合併營收為31.19億元，季增2.7％、年增0.4％，毛利率為50.1％，是2021年第4季以來高點，主要是因為其觸控板與觸控螢幕產品線毛利持續提高所帶動，歸屬母公司業主淨利為5.49億元，季減9％、年減19.6％，單季每股純益為1.92元。

義隆已公布4月合併營收為10.73億元，月增5.1％，年增1.3％，是近六個月高點，累計前四月合併營收為41.92億元，年增0.6％。

對於第2季營運展望，義隆評估換機潮需求趨勢不變，本季營收將落在30億至32億元之間，約季減3.8％至季增2.5％之間，毛利率估計落在48％至51％之間。