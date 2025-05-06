智邦營收／4月177億元再創新高 股價回到關稅股災前

訂單超旺！智邦（2345）公布4月營收177.8億元，再度刷新3月173億元新高紀錄，再創單月歷史新高。

智邦4月營收177.8億元，月增2.7%，年增153.4%，累計前4月營收605.32億元，年增134%，智邦表示，營收成長主因為客戶需求增加。

法人表示，目前智邦主要生產基地為台灣及越南，但同時也在美國爾灣及墨西哥設置組裝產線，降低關稅風險。

近期智邦同業加拿大Celestica公布業績超乎預期，受惠超大規模客戶需求帶動成長，且認為除400G交換器需求穩定外，800G產品持續成長，預估第2季起800G交換器將加速出貨表現，今年800G產品佔比可能打五成水準。

智邦雖為預估今年800G產品佔比，但800G產品出貨持續暢旺，來自超大規模客戶需求也持續增溫，日前外資就維持智邦「加碼」評等，目標價888元。

美國川普關稅政策造成全球股災，智邦股價一度下修至430元，近期受惠營收連續兩個月創下歷史新高紀錄，維持在170億元以上高檔水準，股價也持續回溫，6日上漲26元，收638元，站上日、月均線，股價回到股災前的價位之上。