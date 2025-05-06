台光電4月營收月減年增 法人看估全年 EPS 上看42元
台光電（2383）4月營收月減6.2%、年增42.1%，在市場預期第2季營收將優於第1季，法人機構分析，主要是所有產品線營收皆將成長，且隨ASIC sever逐步放量，產品組合優化有望抵銷匯損衝擊，預估全年每股獲利（EPS）上看42元。
法人機構表示，台光電4月營收月減、年增，主要是所有產品線營收皆將成長，且ASIC sever等產品組合優化有望抵銷匯損衝擊，有助毛利率穩定提升下，預估第2季營收222.8億元，季增2.8%、年增44.2%，毛利率30.6%，稅後純益37.4億元，季增7.9%、年增53.6%，EPS為10.7元。
展望2025年，分析師表示，在台光電給出下半年營收優於上半年的基礎上，主要是新產能開出且有望逐步滿載，毛利率亦有望隨AI sever、800G switch等高階CCL放量持續優化，因此，預估全年營收883.4億元，年增37.2%，毛利率30.4%，稅後純益145.8億元，年增52.2%，EPS成長至42元。
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