績優老AI強勢點火！信驊、鴻海、日月光霸氣拉升台股

AI族群6日展現強勁攻勢，由股王信驊（5274）領軍，鴻海（2317）、日月光投控（3711）、廣達（2382）等績優股同步推升，加上台北國際電腦展題材助攻，挫低台積電（2330）空頭銳氣，使台股大盤開低震盪走高，成為盤面抗空主力。

股王信驊近日獲外資連續3日回補買超，5日公布第1季EPS達23.46元，連續兩季獲利超過兩個股本，激勵6日股價強漲近8%，飛越季線並站穩3,500元大關。此漲勢也帶動千金股緯穎（6669）、川湖（2059）、健策（3653）同步攀升。

信驊第1季合併營收達20.65億元，稅前淨利11.05億元，歸屬母公司業主淨利8.86億元。雖受傳統淡季影響，獲利季減5.9%，但仍創同期新高，且連續兩季獲利超過兩個股本。法人樂觀預期，隨著AI伺服器需求持續增溫，信驊今年獲利有望再創新高，挑戰8個股本。

鴻海4月及前四月營收雙創同期新高，盤初股價上漲約2%，成功收復5日線。鴻海4月營收達6,414億元，月增16.16%、年增25.54%；前四月累計營收達2.28兆元，年增24.58%，刷新歷年同期最高紀錄。

展望第2季，鴻海預計雲端網路產品維持成長趨勢，但因屬傳統淡季，主要產品面臨新舊交替。市場預估第2季營運仍具季增及年增動能，惟需密切關注全球政經環境變化對產業的潛在影響。

日月光投控第1季稅後純益達75.54億元，創下歷年同期最強勁表現，早盤股價彈升近3%，力拚重返5日線。

日月光投控第1季合併營收達1,481.53億元，季減9%、年增12%；毛利率16.8%，較前季提升0.4個百分點，較去年同期成長1.1個百分點；稅後純益75.54億元，雖季減19%，但仍年增33%，每股純益達1.75元。公司表示，先進封裝技術需求強勁，相關產能持續滿載，加上測試需求維持高檔，使第1季整體產能利用率略高於原先預期的65%。