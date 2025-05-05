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鼎炫董事會決議配息8元 股東會改地點並增列董事改選

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

電子衡器與EMI材料廠鼎炫-KY（8499）5日召開董事會，決議配發2024年度現金股利每股新台幣8元，以去年每股純益11.14元計算，配發率達71.81%；若以5日收盤價143.5元計算，現金殖利率約5.57%。董事會同時決議變更今年股東常會召開地點，並新增全面改選董事等議案。

根據公告，鼎炫-KY董事會擬議配發2024年度現金股利，自盈餘提撥每股新台幣8元，現金股利總金額約為新台幣3億3188萬元。本次決議不配發股票股利。此盈餘分配案尚待股東常會承認。

此外，董事會亦決議變更今年股東常會相關事宜。股東會召開日期維持2025年6月17日，但召開地點變更至「新北市新莊區五工路95號3樓 (新北產業園區服務中心3樓大禮堂)」，並維持實體股東會方式召開。

本次股東常會召集事由亦有所調整，除原有的報告事項（2024年度營業、審計委員會審查報告、員工及董事酬勞分派、2025年庫藏股執行情形報告）及承認事項（2024年度決算表冊、盈餘分配案）外，新增了「選舉事項：全面改選董事案」及「其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案」。股東常會停止過戶期間為2025年4月19日至6月17日。

鼎炫-KY於今年4月10日公告的庫藏股計畫仍在執行中，買回價格區間設定在每股97元至150元，最高斥資2.25億元預計至6月10日止買回1,500張自家股票，目的為維護公司信用及股東權益。

新台幣 股東會

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