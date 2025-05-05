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羅昇財報／第1季營收11.13億元 每股純益0.24元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

羅昇（8374）5日公布第1季合併財報，合併營收11.13億元、合併稅前淨利0.83億元，本期淨利0.64億元、稅後純益0.27億元、年增134倍，每股稅後純益0.24元。

羅昇同時公布4月合併營收4.06億元，月增5.9%、年增68.3%，為連續二個月呈年月雙增走勢；累計前四月合併營收15.19億元、年增60.9%，創歷年同期新高。

羅昇營收、獲利穩健增長，主要受惠於去年轉投資台灣最大捆包機廠怡進工業，效益逐步顯現；法人估，隨著半導體產業持續升溫，加上怡進的營收挹注，今年營運可望優於去年。

羅昇旗下資騰科技稍早參加「Semicon China 2025」展覽，展出多項半導體製程優化創新產品，訴求可針對不同製程環節提供解決方案，受到市場矚目。君帆稍早也宣布攜手羅昇，搶攻台灣半導體及醫療市場。

羅昇說，隨著電子產業快速發展，半導體製程的優勢與產能提升日益關鍵，集團將持續擴大半導體產業的布局。

半導體 營收

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