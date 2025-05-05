矽格Q1每股賺1.57元

IC封測廠矽格（6257）昨（5）日公告，因應美國關稅政策帶來的客戶新需求，董事會決議調高今年資本支出，由原訂19.97億元提升至35.37億元，增幅77%。

矽格是這波川普關稅戰開打後，第一家調高資本支出以因應客戶訂單需求的封測廠。矽格表示，此次調高資本支出，主要用於增加採購測試設備。

矽格昨天並公布首季財報，單季毛利率28.48%，攀上近三年來高點，季增2.37個百分點，年增4.78個百分點；營益率19.56%，季增2.75個百分點，年增5.37個百分點；稅後純益7.57億元，季減3.82%，年增1.75%，每股純益1.57元，淡季不淡。

矽格昨日也公告4月營收為15.6億元，月減1.82%，年增4.09%；前四月營收62.47億元，年增10.32%。

矽格指出，4月營收雖受清明假期工作天數減少影響，但多條產品線客戶晶片仍穩定供量，營收維持年增態勢。

另外，手機晶片、網通晶片、AI晶片及高速運算晶片（HPC）也維持一定動能，對半導體後市持審慎樂觀的態度。