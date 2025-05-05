AES 4月營收月增9% 順達月增7%
電池模組廠AES-KY（6781）、新普、順達4月營收出爐，均繳出優於3月的成績單，AES為13.06億元，攀上31個月來高點，月增9.01%；新普為66.18億元，是五個月來最佳，月增0.84%；順達為8.94億元，月增7.36%。
AES的4月營收年增75.24%；前四月營收47.45億元，年增55.43%。展望後市，AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長主要動能，該公司在相關市場新客戶取得具體進展，預期今年鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池銷量與占比將逐步提升。
AES持續看旺BBU業務之餘，也預期輕型電動車（LEV）應用今年將穩步回溫，伴隨新業務將於今年下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待2025年營運。
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