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勤美財報／第1季無大型建案認列 每股虧0.26元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

勤美（1532）5日公告財報，第1季稅後虧損1.11億元，每股稅後虧損0.26元。勤美指出，首季主要因無建案認列交屋，因此較去年同期減少，導致呈現虧損，不過金屬成型事業與去年同期持平，另，生活創新事業因勤美洲際酒店開幕，則持續貢獻營收

勤美表示，營建事業方面，首季只有「勤美之森」餘屋交屋三戶，不過下半年起將有「璞真合和」、「璞真文學」兩案可完工交屋，合計完工量約33.5億元，另外，「勤美之森」還有約30戶左右，由於是成屋，因此賣一戶就可以認列一戶。

2026年則有兩案「麟璞真」、「玥隱信義」可完工入帳，完工量約40億元，2027年將迎來營建大豐收的一年，包括「璞真上善」、「璞真之道」及「勤美璞真城仰」可交屋認列，完工案量可達逾130億元。

金屬成型事業方面，勤美表示，3、4月客戶拉貨量已見回溫，第2季營收有望較上季成長，不過因川普關稅戰帶來的變動大，可能引發的板塊變動，預期要到第3季才會比較明朗。

生活創新事業方面，勤美表示，去年10月勤美洲際酒店開幕，今年首季已經開始貢獻營收，整體生活創新事業營收約3.7億元，年增118％，主要因勤美在當地深耕草悟道生活圈的磁吸效應已經顯現，預期後續飯店事業可望穩健發展。

勤美 營收

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