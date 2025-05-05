艾笛森營收／4月2.3億元 月增27.27%、年增9.22%

LED廠艾笛森光電（3591）公布4月合併營收2.3億元，展現強勁復甦力道，較3月大幅成長27.27%，並較去年同期增加9.22%；累計今年1至4月合併營收為8.02億元，年成長幅度7.03%。

艾笛森表示，公司對今年整體營運展望維持相對樂觀看法，主要成長動能預期來自車用與照明兩大核心業務。法人預估全年整體出貨量可望實現年增二成的目標，其中車用產品線受惠於市場需求穩定，預估出貨量年增長可達20%至25%；照明產品線則預期有15%至20%的年增長空間。

從訂單能見度來看，艾笛森目前照明產品約為1.5至2個月，而車用產品的訂單能見度則長達約1年。公司預期，隨著出貨量穩定提升，今年整體稼動率可望維持在一定水準，這將對毛利率的穩定或溫和上揚提供支撐。

為因應全球供應鏈變化及客戶在地化生產需求，艾笛森持續進行產能布局。除了已設立歐洲子公司並規劃簡易組裝產線外，去年購入的台灣中壢新廠辦預計今年中完成交屋，目標最快於明年第一季投入量產，可望為未來營運增添新動能。

針對美國關稅議題，艾笛森表示將持續評估影響並審慎規劃，目前銷美產品以車燈零件為主，直接衝擊相對有限。