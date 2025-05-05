全民權證／台達電 兩檔帶勁
台達電（2308）受惠人工智慧（AI）伺服器電源及液冷相關產品出貨暢旺，加上產品組合轉佳，第1季每股純益（EPS）達3.9元，帶動法人買盤回籠，股價逐步回補4月7日股災缺口。
台達電多數業務客戶因應關稅影響，出現提前拉貨現象，AI伺服器持續強勁，政策風險使自動化需求轉趨保守，法人評估除營收占比低個位數百分比的自有品牌外，美國關稅成本均可轉嫁給客戶，預估營收可望季增約5%。隨輝達GB300平台電源規格升級及電源櫃、高壓直流、電池電力備援模組等採用率均有增加趨勢。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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