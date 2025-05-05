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台達電出貨熱 大摩喊440元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）表示，台達電（2308）、光寶科等由於AI伺服器電源持續出貨，及因90天關稅暫緩所帶來的拉貨效應，第2季營收將較首季成長，整體2025年展望大致不變，但關稅影響可能成為下半年動能的關鍵變數。

因此，大摩維持台達電「優於大盤」的評等，目標價440元，而光寶科技則是維持「中立」的評等，目標價96.5元。

大摩指出，AI資料中心對電力與散熱基礎設施的結構性需求持續上升。台達電預期相關業務今年將占總營收超過20%，較去年的15%成長，而光寶科則預估今年比重超過15%。儘管2025年下半年業務仍存不確定性，但多元化產能布局有助於緩解影響。

另外，大摩表示，台達電目前超過50%的產能在中國大陸，泰國與印度占比超過25%，台灣少於10%，此外，也在美國與斯洛伐克設有產線。

光寶科則計畫在台灣、越南與美國增設PSU（電源供應器）與BBU（備援電池單元）產能。

光寶科 台達電 大摩

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