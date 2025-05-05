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台塑、華通 押長天期

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

台股大盤拉回整理，不過台塑、華通各擁題材，股價表現抗跌，發行券商建議，對於台塑（1301）、華通（2313）看法偏多的投資人，可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台塑3月合併營收170.9億元、月增6％、年減3.2％。3月營收較上月成長主要是銷售量差增加，配合液鹼外銷客戶船期安排，4月訂單提前至3月底出貨，加上2月出貨天數較少，且中國大陸推出家電汰舊換新政策，PP需求增加，因此，2025年3月液鹼及PP銷售量，合計比2月增加4.1萬噸。

法人表示，短期市場供應壓力減輕，加上第2季下游進入傳統旺季，同時因關稅無直接影響，塑化報價因此走揚。惟在此復甦背景下，預期亞洲輕油裂解廠仍要待美國、中東、CTO、MTO、COTC等產能被滿足下，才可能迎來真正的景氣復甦，同時中美石化廠為去化庫存，將進一步增加轉售到東南亞/非洲的貨源，不利臺灣塑化廠在當地市場份額。

華通2025年手機、筆電、軟板業務或有潛在波動影響，惟華通同時也為兩大美系衛星客戶天上板最大供應商並擁有超過90%之市占率，且最大美系衛星客戶地上板市占率今年預期也有約60至70%，有助華通全年營收持續溫和成長。

華通作為台灣最早投入衛星板研發的PCB廠，預計2024年衛星板營收占比將近兩成。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾120天的商品介入。

營收 華通

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