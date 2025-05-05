緯穎帶勁 高盛看3,568元
伺服器代工大廠緯穎（6669）宣布收購美國德州土地與建物後，外資高盛證券出具最新個股報告，指出緯穎今年ASIC伺服器業務持續成長，一般伺服器需求回溫，每股稅後盈餘（EPS）成長仍是驅動股價表現的核心因素，因此重申「買進」評級、目標價3,568元，後市可期。
高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱分析，據緯穎管理層說法，目前緯穎約70%的產能位於墨西哥，其餘30%分布於捷克、馬來西亞與台灣，新設美國廠區預期將強化對當地客戶的供應穩定性。也因此，緯穎在美國市場銷售占比高達60%至70%下，其戰略性投資具有高度必要性。
張博凱預期，緯穎將受惠於AI伺服器強勁需求、一般伺服器逐步復甦與新客戶拓展，2024至2026年間獲利將穩健成長，因此維持「買進」評級、目標價3,568元。
另外，緯穎為Meta與微軟（Microsoft）的主要ODM供應商，並已成功打入亞馬遜（Amazon）供應鏈，AI伺服器營收占比預估將由2024年的33%提升至2026年的59%。
儘管市場對一般伺服器成長疑慮仍存，但AI伺服器具備更高平均銷售單價（ASP），有望彌補傳統業務疲弱，成為未來成長主力。
事實上，緯穎3月營收表現亮眼，年增227%、月增86%，反映出ASIC AI伺服器的強勁出貨動能，及因應關稅不確定性的提前拉貨效應。張博凱看好，緯穎未來也將切入GPU AI伺服器領域，進一步推動業務擴張與客戶多元化。
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