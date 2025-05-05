望隼上季 EPS 3.32元 新麥2.7元

隱形眼鏡代工大廠望隼（4771）昨（5）日公告首季稅後純益1.93億元，年增5.46%，每股稅後純益3.32元。

望隼昨日並公告4月合併營收來到2.85億元，年增13.57%；累計前四月合併累積營收10.95億元，較去年同期成長7.51%。

望隼首季毛利率41%，較去年同期38%增加3個百分點，公司表示，主要是第1季中國及日本市場的訂單增加，加上以AI導入製程、逐步提升良率所致；首季營業利益率為29%，較去年同期31%減少2個百分點，主要是新成立的子公司尚在投入初期，相關運營費用上較高，影響了整體的淨利的表現；另，每股稅後盈餘為3.32元，較去年同期略減，主要是因為去年現金增資導致股本增加。

亞洲烘焙設備製造銷售商新麥（1580）昨（5）日公布首季財報，單季稅後純益為1.3億元，約與去年持平，每股稅後純益（EPS）為2.7元。新麥副總經理蕭淑娟表示，今年以來接單狀況與去年大致相同，但因美國總統川普上任後的關稅政策影響，目前對美國暫停出貨，目前還在等待後續政策影響，評估第2季或之後能否解決。