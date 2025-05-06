逆勢收高電子股 聚光

台股昨（5）日獲利賣壓湧現，回測5日線後收腳，雖然具有匯損疑慮的電子股熄火，但仍有AES-KY（6781）、創意等逆勢收高，吸引短多關注，法人預期盤面輪動格局不變，但操作不宜過度追價，並善設停利停損。

美中貿易戰持續緩解，加上美國4月非農新增就業數據表現強勁，激勵美股四大指數上周五全面收高。不過，台股受到新台幣匯率延續強升衝擊，由電子代工、壽險等大型股領跌，終止連五紅走勢，成交量擴至近14日最大。

盤面電子股成交占比降至57.2%，所幸仍有強勢股積極表態，包括AES-KY、新唐、金像電、創意、信驊、貿聯-KY、振樺電、台光電、精成科、華通、順達、台達電等，逆勢上揚1.1%至4.0%不等，主要分布於印刷電路板（PCB）、IC設計、電池備援電力模組（BBU）等族群。

微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等美系大型雲端服務提供商（CSP）維持強勁資本支出，人工智慧（AI）供應鏈吃下定心丸，AES-KY今年主要成長動能來自BBU機種台數及電池顆數增加，昨日股價漲4%、收931元，改寫波段高點，順達、台達電等相關個股同步收高。

台光電受惠ASIC AI、800G等高階銅箔基板（CCL），第1季財報繳出亮麗成績單，外資及投信買盤回補，帶動昨日股價漲1.9%收623元，蓄勢挑戰641元掛牌後歷史新天價，金像電、精成科、華通等PCB股連動上揚。

台達電方面，該公司由於AI相關占比今年可超過二成，因此在AI仍為今年電子產業中最具成長力的次產業帶動下，台達電近期股價受惠外資買盤推升帶動，以大漲小回方式向上走升，幾已封閉川普缺口，表現相對強勢。

展望後市，大型本國投顧認為，大盤短線正乖離率過大，市場湧現獲利了結賣壓，但日K留長下影線，顯示低接買盤仍強，目前指數月線扣抵值將於5月7日扣到最低，若近期守穩在月線以上，未來月線走勢有望趨平甚至翻揚向上，強化下檔支撐。