快訊

世界數位媒體大賽 聯合報系AI營收策略奪全球金獎

梅雨季首波鋒面下午到 吳德榮：未來1周2天暴雨2天熱 防劇烈天氣

逆勢收高電子股 聚光

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（5）日獲利賣壓湧現，回測5日線後收腳，雖然具有匯損疑慮的電子股熄火，但仍有AES-KY（6781）、創意等逆勢收高，吸引短多關注，法人預期盤面輪動格局不變，但操作不宜過度追價，並善設停利停損。

美中貿易戰持續緩解，加上美國4月非農新增就業數據表現強勁，激勵美股四大指數上周五全面收高。不過，台股受到新台幣匯率延續強升衝擊，由電子代工、壽險等大型股領跌，終止連五紅走勢，成交量擴至近14日最大。

盤面電子股成交占比降至57.2%，所幸仍有強勢股積極表態，包括AES-KY、新唐、金像電、創意、信驊、貿聯-KY、振樺電、台光電、精成科、華通、順達、台達電等，逆勢上揚1.1%至4.0%不等，主要分布於印刷電路板（PCB）、IC設計、電池備援電力模組（BBU）等族群。

微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等美系大型雲端服務提供商（CSP）維持強勁資本支出，人工智慧（AI）供應鏈吃下定心丸，AES-KY今年主要成長動能來自BBU機種台數及電池顆數增加，昨日股價漲4%、收931元，改寫波段高點，順達、台達電等相關個股同步收高。

台光電受惠ASIC AI、800G等高階銅箔基板（CCL），第1季財報繳出亮麗成績單，外資及投信買盤回補，帶動昨日股價漲1.9%收623元，蓄勢挑戰641元掛牌後歷史新天價，金像電、精成科、華通等PCB股連動上揚。

台達電方面，該公司由於AI相關占比今年可超過二成，因此在AI仍為今年電子產業中最具成長力的次產業帶動下，台達電近期股價受惠外資買盤推升帶動，以大漲小回方式向上走升，幾已封閉川普缺口，表現相對強勢。

展望後市，大型本國投顧認為，大盤短線正乖離率過大，市場湧現獲利了結賣壓，但日K留長下影線，顯示低接買盤仍強，目前指數月線扣抵值將於5月7日扣到最低，若近期守穩在月線以上，未來月線走勢有望趨平甚至翻揚向上，強化下檔支撐。

台光電 台達電

延伸閱讀

大摩看電源供應器首選台達電 評等「優於大盤」

聯發科、世芯 四檔聚光

台達電泰國建置第二營運總部

台光電財報／首季EPS 10.01元賺逾一股本 創下六個新高

相關新聞

台幣強升 侵蝕上市櫃獲利…兩大投顧推算匯價衝擊波

近期新台幣強勢升值，衝擊股市大幅波動，凱基投顧估算，倘若新台幣升值10%，預計將衝擊上市公司獲利6%至7.5%；另富邦投...

台股湧現拋股換現潮 大盤終止連五漲

新台幣兌美元匯率昨（5）日盤中升破30元大關，市場憂慮出口廠恐將出現匯損，甚至影響營收，投資人紛紛拋股換現，形成市場龐大...

逆勢收高電子股 聚光

台股昨（5）日獲利賣壓湧現，回測5日線後收腳，雖然具有匯損疑慮的電子股熄火，但仍有AES-KY（6781）、創意等逆勢收...

信驊連兩季賺逾兩個股本 今年每股純益挑戰80元以上

股王信驊昨（5）日公告首季稅後純益8.87億元，雖因傳統淡季影響而季減5.9%，仍是歷年最旺的第1季，並較去年同期翻倍成...

就市論勢／電子紙、生技 前景可期

受到台灣出口商拋售美元、壽險資金對沖操作因素影響，新台幣連續兩個交易日出現強勁升值，新台幣對美元匯率一度升破30元關卡，昨（5）日收盤以30.145元作收。5月適逢台美關稅談判之際，新台幣出現一波強勁升值非常態，加上台灣產業以外銷為主。

證交所揪伴 東南亞招商

臺灣證券交易所指出，「東南亞創新資本平台」日前赴新加坡與馬來西亞進行首波市場拓展，並攜手深耕大東南亞市場多年的AppWo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。