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志強4月營收年增17% 百和年增12%

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布4月合併營收20.06億元、年增17%，創單月營收同期新高，且連續16個月年增正成長；累計前四月合併營收80.14億元、年增39.9%，亦創同期營收新高。

百和也公布4月合併營收13.19億元、年增12.8%，為連續三個月年增正成長；累計前四月合併營收56.42億元、年增17.8%。集團另一家百和興業4月合併營收6.68億元、年增14.9%。

針對目前的接單狀況是否受關稅影響，志強表示，到目前為止品牌客戶沒有任何動作，預期上半年訂單應該無虞，下半年尚未收到，但品牌客戶給出的預告跟上半年差不多。至於新台幣匯率飆升，志強說，公司接單出貨採取收美元、付美元方式，各生產基地按當地幣別支付薪水，因此匯率的影響雖有、但並不大。

台幣匯率 營收

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