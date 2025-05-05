五福Q1獲利締新猷
觀光股五福（2745）昨（5）日公告第1季財報，在實體與數位動能雙引擎發威下，第1季單季稅後純益1.45億元，年增38.1%；每股純益4.29元。五福首季稅後純益、每股純益皆創單季歷史新高紀錄。
五福表示，首季營運亮眼有三大動能，包含郵輪產品重啟後市場反應熱烈、東南亞與長程線報名動能持續增溫，以及日本線維持穩健銷售，成為貢獻營收的重要支柱。尤其東南亞市場因機位供給穩定與價格競爭力提升，使得報名人數與平均客單同步成長。
此外，實體旅展推動也展現強勢回彈，包括2月高雄旅展、4月台中國際旅展等活動，皆達成報名與營業額雙成長。展望第2季，5、6月於台北、台中、高雄另有三場大型旅展，可望進一步擴大品牌能見度與訂單動能。
面對後疫情時代市場結構與消費行為轉變，五福表示，下半年將聚焦四大策略方向。首先，實體門市布局將於5、6月陸續開出台北南京復興、高雄澄清、彰化員林等三間新門市。其次，產品升級深化將著重主題深度行程、客製化包團、熟齡族慢遊等高黏著性產品開發，並規劃ESG友善旅遊專區。
第三、數位營運強化，積極整合CRM（客戶關係管理）、會員制度與數據行為分析，提升精準行銷效益，並預計導入旅遊直播互動模式。此外，新設北中南新進員工培訓部門，透過實體徵才活動強化與青年族群的接觸。
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