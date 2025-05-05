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海悅上月業績大增五成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

「擎天森林」交屋，海悅國際（2348）昨（5）日4月合併營收達7.93億元、年增率高達54.7%；展望下半年，在「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等三大案入帳，海悅持續展現多角化布局效益，今年營運依舊有不錯表現。

海悅昨公告今年4月合併營收達7.93億元，較去年同期成長54.7％；累計前四月合併營收24.41億元，年減幅收斂至12.5％；海悅表示，4月營運主要成長動能來自「擎天森林」完工交屋，單月貢獻營建收入達5.06億元，加上國內代銷業績挹注2.87億元，讓4月營運有不錯成績。

海悅國際先前董事會通過擬配發現金股利每股9元，配發率為62.37％，以海悅5日收盤價123.5元計算，現金殖利率約為7.3％。海悅預計6月16日舉行股東會。

海悅表示，目前公司財務體質健全，因此將經營成果回饋全體股東共享，並同步保留部份盈餘充實營運資金，為中長期營運穩健布局。

面對全球景氣循環，海悅指出，集團多角化布局將展現效益，下半年海悅將有新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等建案，將陸續依完工交屋時程貢獻營收，持續展現多角化布局效益。綜觀房市，海悅認為，在央行預警性的信用管制政策下，將有效調控消費者貸款可能承受的系統性風險。

布局 海悅

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