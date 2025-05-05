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證交所揪伴 東南亞招商

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所指出，「東南亞創新資本平台」日前赴新加坡與馬來西亞進行首波市場拓展，並攜手深耕大東南亞市場多年的AppWorks之初創投，展現臺灣資本市場成長動能與創新板制度優勢，強化臺灣作為大東南亞創新企業首選上市地的形象與吸引力。

為積極布局東南亞創新生態圈、推動臺灣資本市場上市業務，證交所4月與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）簽署「東南亞創新資本平台」合作備忘錄，平台啟動後即迅速籌畫相關推動作業。

證交所表示，本次交流活動分別於新加坡與吉隆坡各舉辦一場次「臺灣資本市場交流晚會」，吸引近十家來自大東南亞地區、具IPO潛力的創新企業與創投機構代表參與，產業涵蓋金融科技、行銷科技、電子商務等高速成長領域。

證交所於活動中說明臺灣資本市場整體環境與多元上市機制，協助與會企業深入了解不同資本市場選項及布局策略，並促進未來將臺灣納入上市籌資規劃的可能性。

另一方面，證交所此行於馬來西亞參加創投機構主辦的資本市場論壇，透過與多國創投、加速器及新創企業代表交流，掌握大東南亞及全球創新生態圈最新脈動，並建立與當地創投業者初步聯繫管道，為拓展未來跨境資本市場合作奠定基礎。

證交所說，「東南亞創新資本平台」將持續借力KPMG在地資源與AppWorks市場經驗，聚焦半導體、人工智慧、醫療科技、機器人等具潛力的關鍵戰略產業，積極推動招商引資。

本次行程為「東南亞創新資本平台」推動策略的重要起點，未來證交所將持續深化臺灣與大東南亞創新企業之間的互動與合作，加速打造臺灣創新板成為亞洲創新板，進一步成為全球資本市場的關鍵樞紐。

東南亞 證交所 資本市場

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